HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Diajak Prabowo Masuk Kabinet: Istri Saya Hanya Tersenyum

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |06:15 WIB
Luhut Diajak Prabowo Masuk Kabinet: Istri Saya Hanya Tersenyum
Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan kisahnya ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut yang sebelumnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, resmi dilantik oleh Prabowo sebagai ketua DEN pada hari ini.

Luhut menceritakan bahwa tawaran menjadi Ketua DEN ini bermula ketika dirinya mengundang Prabowo untuk menghadiri Gala Dinner AKABRI 67/70 di Gedung Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dimanfaatkan Prabowo untuk berkomunikasi dengan Luhut sekaligus istrinya.

Untuk mengajak Luhut kembali bertugas di Pemerintahan, Prabowo meminta izin terlebih dahulu kepada sang Istri, Devi Simatupang.

"Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja. Sebagai prajurit yang selalu siap melangkah ketika panggilan tugas datang, saya menerima amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa," ujar Luhut dalam akun instagram resmi @luhut.pandjaitan, Senin (21/10/2024).

Prabowo mengangkat Luhut untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam jalannya program prioritas di Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo agar tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Mengangkat Jenderal Purn Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas-fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi aturan yang dibacakan.

1 2
