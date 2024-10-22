Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Diangkat Jadi Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro: Siap Arahan Siap Perintah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:59 WIB
Resmi Diangkat Jadi Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro: Siap Arahan Siap Perintah
Dyah Roro Resmi Menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Dyah Roro Esti resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) menggantikan Jerry Sambuaga. Serah Terima Jabatan (Sertijab) pun sudah dilakukan di Kantor Kemendag.

Dyah Roro mengaku siap untuk menjalankan segala tugas dan arahan yang diberikan.

"Saya sangat terharu dan sangat bersyukur atas kesempatan dan amanah yang telah diberikan Allah oleh jajaran pimpinan di Partai Golkar, juga tentunya yang penting juga adalah dari Bapak Prabowo Subianto untuk mendampingi Bapak Budi Santoso untuk menjalankan segala tugas yang memang ditetapkan di Kemendag," kata Roro, Selasa (22/10/2024).

"Saya siap arahan, siap perintah. Mudah-mudahan sinergitas ini bisa berjalan dengan baik karena pada dasarnya kita semua mempunyai semangat untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional kita," lanjutnya.

Roro mengaku, mendapat arahan mengenai pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu juga untuk memaksimalkan bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia, di mana terdapat 68-70% dari total penduduk RI merupakan kalangan produktif.

"Jadi mudah-mudahan itu sendiri bisa menjadi fondasi dari setiap kegiatan perekonomian yang terjadi di dalam negeri dan tentu kaitannya dengan perdagangan bagaimana utu di dalam negeri, di luar negeri," imbuhnya.

