Target 100 Hari Kerja Wamendag Dyah Roro Esti

JAKARTA - Target 100 hari kerja Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti. Dalam 100 hari ke depan, Wamendag akan fokus pada perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Roro menegaskan pentingnya menjalankan kebijakan yang sejalan dengan visi Pak Menteri. Sebagai langkah awal, ia perlu melakukan koordinasi dengan Menteri Budi Santoso. Sehingga untuk detailnya, ia harus melakukan rapat terlebih dahulu dengan Pak Menteri.

“Mudah-mudahan nanti saya akan, yang pertama yang harus saya lakukan adalah rapat dengan Pak Menteri. Agar kita jelas nanti apa yang harus saya kerjakan dan apa yang beliau kerjakan agar sinergitas dan kolaborasi itu muncul dengan baik,” jelas Roro, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Roro menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Mengingat bahwa adanya bonus demografi yang harus dimanfaatkan.

“Dan mengingat kita ada bonus demografi, produktivitas tentunya harus kita tingkatkan,” ujar Roro.

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat dua komponen penting dalam perdagangan, yaitu perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Pada perdagangan dalam negeri, Roro menekankan pentingnya daya saing komoditas pangan dan industri, sesuai dengan arahan Presiden untuk memperkuat komoditas nasional.

“Dalam negeri tentu bagaimana kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan, komoditas-komoditas kita, baik itu pangan, industri, itu harus bisa berdaya saing dengan indonesia,” jelas Roro.