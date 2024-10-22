Adu Kekayaan Veronica Tan vs Grace Natalie

JAKARTA - Adu kekayaan Veronica Tan vs Grace Natalie. Deretan bisnis dan harta kekayaan dua wanita cantik ini pun menjadi sorotan publik. Pasalnya, Veronica saat ini menjabat sebagai salah satu Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan Grace menjadi politisi di salah satu koalisi.

Veronica Tan dan Grace Natalie, dua tokoh yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, sempat dikaitkan dengan posisi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam kabinet pemerintahan Prabowo - Gibran.

Hadirnya isu tersebut, netizen mulai membanding-bandingkan rekam jejak serta kekayaan yang dimiliki keduanya. Lantas darimana Harta kekayaan yang dihasilkan oleh Veronica Tan dan Grace Natalie?

Harta Kekayaan Veronica Tan

Nama Veronica Tan sudah tidak asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mantan istri dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini, baru saja dilantik menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam kabinet pemerintahan Prabowo - Gibran.

Setelah berpisah dari Ahok, perempuan kelahiran Medan pada 4 Desember 1977 ini tetap aktif dalam berbagai kegiatan dan usaha. Salah satu bisnis besarnya adalah perusahaan daging sapi impor bernama Alpha Agro Indonesia, yang telah ia bangun sejak 2019.