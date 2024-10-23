Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Raffi Ahmad Jadi Pejabat Negara Laporkan LHKPN, Kekayaannya Rp4,6 Triliun?

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |06:48 WIB
Raffi Ahmad Jadi Pejabat Negara Laporkan LHKPN, Kekayaannya Rp4,6 Triliun?
Raffi Ahmad Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengangkat Raffi Ahmad menjadi Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sebagai pejabat negara, Raffi pun siap melaporkan jumlah harta kekayaannya.

"Iya, nanti kita akan melaporkan juga LHKPN-nya (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," kata Raffi Ahmad, Selasa (22/10/2024).

Raffi Ahmad diprediksi memiliki harta hingga USD187 juta atau setara Rp2,9 triliun. Demikian berdasarkan laporan Net Worth Spot.

Namun kepastian angka kekayaan ini menunggu laporan Raffi di LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bila dilihat memang Raffi Ahmad mendapat kekayaan dari banyak sumber bisnisnya.

Dari bisnis yang dijalankan bersama sang Istri diperkirakan menghasilkan cuan sekira Rp1,7 triliun, sehingga total kekayaan ditaksir mencapai Rp4,6 triliun.

Pasalnya, Raffi multitalenta seperti menjadi presenter, aktor hingga bisnisnya di RANS.

Berikut sumber kekayaan Raffi Ahmad, salah satunya RANS Entertainment.

Salah satu bisnis yang terkenal adalah Rans Entertainment. Usaha ini bergerak di bidang entertainment.

Berkat bisnisnya ini, Raffi Ahmad bahkan telah sukses menampung berbagai macam orang kreatif ke dalam manajemennya.

Halaman:
1 2
