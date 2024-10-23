Segini Harta Kekayaan Terawan, Dapat Jabatan Penasihat Presiden Bidang Kesehatan

JAKARTA – Harta kekayaan Dr Terawan yang kembali masuk kabinet pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Terawan menjadi Penasihat Presiden Urusan Kesehatan Nasional.

Dalam peran barunya tersebut, Terawan diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan strategis terkait kebijakan kesehatan nasional, baik dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengelolaan sistem kesehatan secara menyeluruh.

Terawan Agus Putranto, lebih dikenal sebagai dokter Terawan, adalah dokter spesialis radiologi kelahiran Yogyakarta, 5 Agustus 1964. Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dia melanjutkan studi pascasarjana radiologi di Universitas Airlangga, Surabaya, yang ia selesaikan pada tahun 2004, dan meraih gelar doktor dari Universitas Hasanuddin, Makassar, pada tahun 2013.

Harta kekayaan Dr. Terawan dilaporkan mencapai Rp91.534.166.279, sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan ini diterbitkan pada 8 Januari 2021, saat periode khusus menjelang akhir masa jabatannya. Angka ini mencerminkan akumulasi aset dan kekayaan yang diperoleh selama ia menjabat, yang terdiri dari berbagai bentuk kepemilikan seperti properti, kendaraan, dan investasi lainnya.

Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K):

Tanah dan Bangunan Rp14.299.880.000

Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , LAINNYA Rp200.000.000

Tanah Seluas 3610 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp433.200.000

Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp4.500.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 71.6 m2/59.06 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp3.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp1.200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp3.000.000.000

Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp168.000.000

Tanah Seluas 2565 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp307.800.000

Tanah Seluas 3610 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp433.200.000

Tanah Seluas 1170 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp140.400.000

Tanah Seluas 1573 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp188.760.000

Tanah Seluas 1573 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp188.760.000

Tanah Seluas 2078 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp249.360.000

Tanah Seluas 1170 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp140.400.000

Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp150.000.000