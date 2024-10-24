Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah Nyaris 1% ke 7.716

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |16:51 WIB
IHSG Ditutup Melemah Nyaris 1% ke 7.716
IHSG Hari Ini Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 71,015 poin atau 0,91 persen ke level 7.716 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (24/10/2024),

Pada penutupan perdagangan, terdapat 214 saham menguat, 379 saham melemah dan 198 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,2 triliun dari 25,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,47 persen ke 950,24, indeks JII melemah 0,99 persen ke 535,273, indeks IDX30 melemah 0,49 persen ke 490,287 dan indeks MNC36 melemah 0,49 persen ke 372,803.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi 1,08 persen, konsumer non siklikal 0,18 persen, kesehatan 1,36 persen, finansial 0,52 persen, barang baku 1,05 persen, konsumer siklikal 0,64 persen, properti 1,18 persen, infrastruktur 0,55 persen, transportasi 0,81 persen.

Sedangkan yang menguat hanya ada sektor industri 0,08 persen dan teknologi 0,22 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Multi Garam Utama Tbk (FOLK) naik 34 persen ke Rp67, PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) naik 19,81 persen ke Rp127, dan saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) naik 18,67 persen ke Rp89.

