HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Zulkifli Hasan vs Bahlil Lahadalia

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |23:48 WIB
Adu Kekayaan Zulkifli Hasan vs Bahlil Lahadalia
Adu Kekayaan Zulkifli Hasan dan Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Zulkifli Hasan vs Bahlil Lahadalia yang kini menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Dalam persaingan politik yang semakin ketat, perhatian publik tertuju pada Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia.

Selain dikenal sebagai tokoh politik, mereka juga dikenal sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan yang mengesankan. Artikel ini akan membahas aset dan sumber penghasilan mereka.

Siapakah diantara mereka yang memiliki kekayaan lebih besar? Berikut pembahasannya:

Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan merupakan Menteri Koordinator bidang Pangan di Kabinet Merah Putih yang dipilih oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya, ia merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sebagai seorang pejabat negara, Zulkifli Hasan diwajibkan untuk melaporkan kekayaan pribadinya kepada negara. Berikut adalah rincian harta kekayaan Zulkifli Hasan yang telah dirangkum oleh Okezone pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 10 September 2024, total kekayaan Zulhas mencapai Rp43,04 miliar.

Halaman:
1 2
