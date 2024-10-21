Target 100 Hari Bahlil di Kabinet Merah Putih, Bereskan Tumpang Tindih Izin

Target Bahlil di 100 hari menjabat sebagai Menteri ESDM (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan target 100 hari yang akan dilakukannya dalam Kabinet Merah Putih. Salah satunya merapikan regulasi yang diakuinya masih tumpang tindih hingga saat ini.

"Target 100 hari saya melakukan perapian ya, pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih," jelas Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Bahlil pun mencontohkan, untuk melakukan kegiatan eksplorasi saja masih terkendala ratusan perizinan.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agreement yang kurang, kecepatannya. Nah, ini saya lagi cari akalnya," papar Bahlil.