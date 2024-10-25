Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pencairan Bansos PKH Tahap 4 2024 Kapan? Ini Jadwalnya Lengkap dengan Nominal Bantuannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |10:54 WIB
Pencairan Bansos PKH Tahap 4 2024 Kapan? Ini Jadwalnya Lengkap dengan Nominal Bantuannya
Bansos PKH Tahap 4 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pencairan bansos PKH tahap 4 2024 kapan? Ini jadwalnya lengkap dengan nominal bantuannya. Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bansos reguler pemerintah yang akan tetap dicairkan mulai Oktober hingga Desember 2024.

Pencairan bansos PKH tahap 4 ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun.

Anggaran tersebut di antaranya digulirkan untuk kelanjutan berbagai program perlinsos, sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan, penguatan perlinsos sepanjang hayat, serta penguatan graduasi kemiskinan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Berikut adalah cara cek penerima bansos PKH yang telah dirangkum Okezone, Selasa (25/10/2024):

- Para penerima bantuan sosial (bansos) dapat mengecek dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat

- Penerima juga bisa cek melalui website resmi kementerian sosial kunjungi cekbansos.kemensos.go.id.

- Pemerintah juga menyediakan aplikasi cek bansos kepada penerima BLT

- Masyarakat harus memastikan data kependudukan selalu terupdate agar dapat tercatat sebagai penerima bansos

- Isi data diri: masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap sesuai KTP

- Klik "Cari Data": hasil akan menunjukkan status penerima bansos

- Perhatikan informasi terbaru terkait bansos melalui media sosial, media massa, maupun website pemerintah

Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan lewat perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, gizi, pangan, dan lainnya. Nominal bantuan yang diberikan berbeda-beda disesuaikan dengan kategori penerima.

 

