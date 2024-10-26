Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 0,84% di Level 7.694

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |08:34 WIB
IHSG Sepekan Anjlok 0,84% di Level 7.694
IHSG Sepekan Merosot. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan anjlok selama sepekan perdagangan. Hal ini pun mempengaruhi data perdagangan lainnya di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan data sepekan periode 21—25 Oktober 2024, Sabtu (26/10/2024), peningkatan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sebesar 16,96% menjadi 27,31 miliar lembar saham dari 23,35 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Kemudian, peningkatan turut dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian Bursa sebesar 9,49% menjadi Rp11,96 triliun dari Rp10,92 triliun pada pekan sebelumnya. Ratarata frekuensi transaksi harian Bursa turut mengalami kenaikan sebesar 9,04% menjadi 1,372 juta kali transaksi dari 1,258 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Pergerakan IHSG selama sepekan turut mengalami perubahan sebesar 0,84% menjadi berada pada level 7.694,660 dari 7.760,060 pada pekan lalu.

Lalu, kapitalisasi pasar Bursa mengalami perubahan sebesar 0,61% menjadi Rp12.888 triliun dari Rp12.967 triliun pada pekan sebelumnya.

