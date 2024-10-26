Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

4 Fakta Pak Bas Jadi Kepala Otorita IKN

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |21:04 WIB
4 Fakta Pak Bas Jadi Kepala Otorita IKN
Fakta Pak Bas Bakal Jadi Kepala OIKN
A
A
A

JAKARTA - Basuki Hadimuljono alias Pak akan menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, menggantikan Bambang Susantono.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait Pak Bas yang akan jadi Kepala OIKN di era Presiden Prabowo, Sabtu (26/10/2024):

1. Dikonfirmasi Hashim

Informasi mengenai pengangkatan Basuki disampaikan Hashim Djojohadikusumo, adik dari Prabowo Subianto. Menurut Hashim, penunjukan Basuki sebagai kepala OIKN menunjukkan keseriusan pemerintah Prabowo dalam meneruskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Ia menegaskan bahwa posisi ini setara dengan jabatan menteri. "Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," ujarnya.

2. Fokus IKN di Era Prabowo

Hashim juga menyatakan bahwa pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana kota, mengingat hingga saat ini IKN belum memiliki fasilitas yang memadai untuk berfungsi sebagai ibu kota baru.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi," lanjutnya.

3. Respons Pak Bas

Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Basuki saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Halaman:
1 2
