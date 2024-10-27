BRI Property Expo Goes to Sinarmas Land, Miliki Hunian Idaman dengan Penawaran Menarik

Jakarta,Okezone – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Terbaru, BRI menggelar "KPR BRI Property Expo Goes to Sinarmas Land" pada 26-27 Oktober 2024, di Marketing Gallery Sinarmas Land BSD.

Para pengunjung dapat menikmati penawaran suku bunga KPR khusus, mulai dari 1,29 persen untuk satu tahun pertama. Tidak hanya itu, BRI juga bekerja sama dengan Sinarmas Land untuk menghadirkan 24 proyek unggulan yang ditampilkan dalam event ini, termasuk di antaranya adalah Eonna, Asatti, Tanakayu, Blizfield, Teravia, New Alesha, Tresor, Enchante, Asanna, dan lainnya, dengan harga mulai Rp1,3 miliar.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani mengungkapkan program ini merupakan upaya BRI untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat memiliki hunian idamannya,

“Kami sangat berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan sektor properti melalui program-program inovatif seperti KPR BRI Property Expo ini. Bersama Sinarmas Land, kami memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang tidak hanya terjangkau tetapi juga ramah lingkungan. Program ini sejalan dengan visi BRI untuk mendorong pembiayaan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

BRI juga memberikan kemudahan bagi masyarakat luar kota yang tertarik untuk berinvestasi properti di Sinarmas Land melalui platform digital mortgage, Homespot.id. Event ini diharapkan mampu menarik banyak pengunjung sehingga mampu mendorong penyaluran kredit property BRI.