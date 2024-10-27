Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mengecap Manisnya Bisnis Stroberi dengan Pemberdayaan BRI

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |19:42 WIB
Mengecap Manisnya Bisnis Stroberi dengan Pemberdayaan BRI
BRI terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk dukungan nyata tersebut diwujudkan dalam kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN yang digelar di Kantor Pusat BRI, Jakarta (18/10). 

Dalam acara ini, BRI mendatangkan langsung stroberi segar yang dijual dari kelompok petani untuk memastikan kualitas terbaik sehingga mampu menarik perhatian luas dari para pengunjung.

Di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, terdapat kelompok usaha petani stroberi yang tergabung dalam Klaster Mitra Bery. Klaster ini berfungsi sebagai wadah untuk bertukar ilmu dan pengalaman, dengan tujuan meningkatkan penjualan dan kesejahteraan seluruh anggota kelompok. 

Melalui klaster ini, para petani tidak hanya saling berbagi pengetahuan mengenai teknik budidaya yang lebih efisien, tetapi juga bekerja sama dalam memasarkan produk mereka. Sinergi ini memungkinkan para petani stroberi di Desa Lebakmuncang memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk mereka, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa secara keseluruhan.

Klaster Mitra Bery saat ini telah memiliki 23 anggota dari sebelumnya hanya berjumlah 10 anggota. Hal ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam pengembangan UMKM di wilayah Ciwidey. Disini, BRI berperan aktif dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada setiap anggota, mulai dari aspek transaksi hingga akses terhadap program-program yang dirancang untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan bisnis.

Ketua Klaster Mitra Bery Wihaya mengungkapkan bahwa BRI telah menjadi mitra yang membina klister untuk mengembangkan usahanya.

“BRI telah memudahkan usaha saya, khususnya dalam kemudahan bertransaksi seperti QRIS dan transfer melalui BRImo. Kemudahan transaksi yang diberikan BRI memudahkan saya dalam menjual produk,”ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181035//winn_gas-C4hY_large.jpg
Inovasi Tiada Henti Hantarkan Winn Gas Boyong Tiga Penghargaan Superbrands 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/611/3181049//fashion_show_tresemme_your_day-Jlt6_large.jpg
Dukung Perempuan Ekspresikan Diri, TRESemmé Tampilkan Inspirasi Gaya Rambut di JFW 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181075//bni_geliatkan_ekonomi_lokal-fTuY_large.jpg
BNI Geliatkan Ekonomi Lokal dan Budaya Hidup Sehat di wondr Surabaya ITS Run 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181071//dana_abadi_its-fuws_large.jpeg
BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital lewat Dana Abadi ITS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180708//tugu_insurance_perkuat_fundamental-BVPk_large.jpg
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180679//ilustrasi_rumah_di_jakarta-aDRX_large.jpeg
Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement