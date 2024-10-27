Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ridwan Kamil Pamer Capaian Entaskan Kemiskinan di Jabar

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:02 WIB
Ridwan Kamil Pamer Capaian Entaskan Kemiskinan di Jabar
Ridwan Kamil dan Suswono di Debat Pilgub Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil pamer capaian entaskan kemiskinan Desa di Jawa Barat. Bahkan, dari 1.100 Desa sangat tertinggal menjadi nol selama lima tahun RK menjabat Gubernur di Jabar.

Capaian kerja itu diungkapkan RK saat mendapatkan pertanyaan dari Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

“Waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1100. Lima tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital Desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di Desa, hasilnya Pak Darma, dari 1100 desa tertinggal sangat tertinggal di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0, kami berhasil meng-nolkan Desa miskin Tertinggal sangat Tertinggal sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan,” ujar RK.

RK pun mengatakan bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Saat itu, ketika dia menjadi Gubernur Jabar banyak mengurusi Desa, 5700 pedesaan. Sehingga banyak hal-hal yang menurutnya harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan.

Dia juga mengungkapkan selama menjadi Gubernur dia pernah mendapatkan penghargaan tertinggi dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan Covid-19 di Asia Pasifik meskipun dengan anggaran terbatas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/65/3088370//perbandingan-pendidikan-cagub-jakarta-ridwan-kamil-dengan-pramono-anung-ternyata-sama-sama-lulusan-itb-eNVAYn37DV.jpeg
Perbandingan Pendidikan Cagub Jakarta Ridwan Kamil dengan Pramono Anung, Ternyata Sama-sama Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/338/3084855//anggota_kpu_jakarta_astri_megatari-wOZd_large.JPG
Debat Ketiga Pilkada Jakarta Bakal Dilaksanakan di Hotel Sultan, Apa Temanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084664//ridwan-kamil-ingin-revitalisasi-pasar-tempatnya-harus-lebih-nyaman-quWsiJgw8z.jpg
Ridwan Kamil Ingin Revitalisasi Pasar: Tempatnya Harus Lebih Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/338/3084214//debat_pilgub_dki_jakarta-AZ4p_large.JPG
Kapan dan Apa Tema Debat Ketiga Pilgub DKI Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/627/3082427//blusukan-di-tanah-abang-ridwan-kamil-janjikan-penataan-kawasan-zmwb81pyX6.jpg
Blusukan di Tanah Abang, Ridwan Kamil Janjikan Penataan Kawasan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement