Ridwan Kamil Ingin Revitalisasi Pasar: Tempatnya Harus Lebih Nyaman

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil blusukan di dua pasar sekaligus di Jakarta Timur, Senin (11/11/2024). Suami anggota DPR RI Komisi VIII Atalia Praratya ini menyerap aspirasi dari pedagang dan masyarakat di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Perumnas Klender.

Meski sedang hujan lebat, Ridwan Kamil tak menyurutkan niat untuk melihat kondisi pasar Pasar Induk Kramat Jati. Ridwan Kamil yang ditemani tokoh masyarakat Jakarta Timur, Umar Kei ini tetap berjalan menuju ke dalam pasar meski banyak genangan air di pasar tersebut.

Usai melihat kondisi pasar, Ridwan Kamil mengaku ingin merevitalisasi pasar tradisional agar lebih nyaman untuk dikunjungi pembeli.

"Tempatnya harus dibikin lebih nyaman. Kalau mall saja bisa nyaman, pasar tradisional juga bisa, yang penting para pedagang dan pemimpin daerah bekerja sama," ujar Ridwan Kamil usai blusukan.

Ridwan Kamil menyebut, kenyamanan pasar akan berimbas pada naiknya kunjungan dari para pembeli. Hal itu, menurut Ridwan Kamil, akan meningkatkan ekonomi para pedangang pasar. "Ujungnya, kesejahteraan naik berlipat-lipat. Nanti dengan tokoh-tokoh pasar kita diskusi," kata dia.