Pramono Bakal Guyur Modal Rp300 Miliar Buat Pedagang Tanah Abang

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung menyiapkan permodalan sebesar Rp300 miliar untuk para pedagang Pasar Tanah Abang.

Pramono menceritakan dia telah berkunjung ke pasar Tanah Abang dan mendengarkan secara langsung dari pedagang-pedagang yang mengeluhkan persoalan yang utama di sana yakni bukan di kualitas tetapi persoalan membludaknya penjualan online yang harganya lebih murah.

Maka untuk itu, kata Pramono, harus ada keberpihakan dari pemerintah Jakarta.

“Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di Tanah Abang. Tanah Abang kita bikin rapih. Promosi dilakukan bersama pemerintah Jakarta juga dengan manajemen Tanah Abang,” ujar Pram saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

“Dan yang tidak kalah pentingnya mereka menyatakan permodalan menjadi persoalan yang harus dibantu untuk itu kami telah membuat menyiapkan Rp300 miliar rupiah untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang terutama untuk pedagang menengah ke bawah,” ujarnya.

Selain itu, Pramono juga mengatakan yang tidak kalah pentingnya dalam kesempatan itu, dia dan Doel jika dipilih menjadi Gubernur Jakarta akan membuka lapangan kerja untuk 500 orang terutama UMKM yang nanti mereka juga bisa berjualan di Tanah Abang.