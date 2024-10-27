Singgung Program Anies, Suswono: Kita Tambah Kartu Yatim dan Kartu Pelayan Rumah Ibadah

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) akan menghadirkan program Anies Baswedan di Kartu Jakarta Maju (KAMU)

"RIDO akan menerbitkan Kartu KAMU, Kartu Jakarta Maju. Kartu KAMU adalah kartu yang akan menggabungkan seluruh kartu-kartu yang bagus-bagus di masa Pak Anies kita akan teruskan," terang Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam.

Bahkan, kata dia, RIDO akan menambahkan segmentasi penerima program tersebut, yakni untuk anak yatim dan pelayan rumah ibadah. "Bahkan kita akan tambah dengan kartu yatim dan kartu pelayan rumah ibadah," terang Suswono.

Suswono berkata, RIDO juga bertekad akan hadirlan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Hal itu dilakukan setelah mendengar aspirasi dari salah satu warga yang tinggal di Jakarta.

"Ada saya bertenu dengan Bu Halimah di Cideng, bahwa dia sudah 20 tahun di Jakarta tetapi tak punya KTP sehingga dia tak menikmati bantuan-bantuan tersebut," terang Suswono.