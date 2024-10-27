Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Singgung Program Anies, Suswono: Kita Tambah Kartu Yatim dan Kartu Pelayan Rumah Ibadah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |21:29 WIB
Singgung Program Anies, Suswono: Kita Tambah Kartu Yatim dan Kartu Pelayan Rumah Ibadah
Ridwan Kamil dan Suswono di Debat Pilgub Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) akan menghadirkan program Anies Baswedan di Kartu Jakarta Maju (KAMU)

"RIDO akan menerbitkan Kartu KAMU, Kartu Jakarta Maju. Kartu KAMU adalah kartu yang akan menggabungkan seluruh kartu-kartu yang bagus-bagus di masa Pak Anies kita akan teruskan," terang Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam.

Bahkan, kata dia, RIDO akan menambahkan segmentasi penerima program tersebut, yakni untuk anak yatim dan pelayan rumah ibadah. "Bahkan kita akan tambah dengan kartu yatim dan kartu pelayan rumah ibadah," terang Suswono.

Suswono berkata, RIDO juga bertekad akan hadirlan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Hal itu dilakukan setelah mendengar aspirasi dari salah satu warga yang tinggal di Jakarta.

"Ada saya bertenu dengan Bu Halimah di Cideng, bahwa dia sudah 20 tahun di Jakarta tetapi tak punya KTP sehingga dia tak menikmati bantuan-bantuan tersebut," terang Suswono.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180254/indomaret-eA1w_large.jpeg
Kemenko PM Tegaskan Tak Matikan Indomaret dan Alfamart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement