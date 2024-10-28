4 Fakta Sri Mulyani hingga Erick Thohir Pakai Seragam Militer Akmil di Magelang

JAKARTA - Para menteri, termasuk Sri Mulyani dan Erick Thohir, mengikuti pelatihan khusus di Akademi Militer (Akmil) di Magelang. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedisiplinan dan wawasan kebangsaan di jajaran kabinet.

Prabowo memilih Magelang sebagai lokasi pembekalan untuk para menteri kabinet karena nilai historisnya yang kuat dalam perjuangan melawan penjajah. Ia meyakini bahwa pembekalan di tempat bersejarah ini akan memberikan manfaat dan pesan mendalam bagi para menteri.

Berikut ini adalah fakta para Menteri yang Akmil di Magelang, yang telah dirangkum oleh Okezone, Senin (28/10/2024):

1. Pembekalan ‘The Military Way’

Prabowo menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan di Akademi Militer Magelang tersebut adalah bagian dari 'The Military Way,' metode yang sering diterapkan dalam pemerintahan dan berbagai perusahaan untuk menumbuhkan disiplin dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin,” kata Prabowo dalam keterangannya.

2. Naik Hercules ke Magelang

Menteri BUMN Erick Thohir membagikan pengalaman pertamanya menaiki pesawat C-130J Super Hercules milik TNI AU dari Halim, Jakarta. Dalam mini vlog bersama Menteri Investasi Rosan Roeslani, Erick mengaku merasa tegang karena belum pernah naik pesawat Hercules sebelumnya.

“Pak Rosan kita hidup serius sekali saat-saat ini, penuh dengan ketegangan karena belum pernah naik hercules,” ujar Erick saat melontarkan candaan.