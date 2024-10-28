Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Sri Mulyani hingga Erick Thohir Pakai Seragam Militer Akmil di Magelang

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |05:17 WIB
4 Fakta Sri Mulyani hingga Erick Thohir Pakai Seragam Militer Akmil di Magelang
Menteri Kabinet Merah Putih mengikuti kegiatan Akmil di Magelang (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Para menteri, termasuk Sri Mulyani dan Erick Thohir, mengikuti pelatihan khusus di Akademi Militer (Akmil) di Magelang. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedisiplinan dan wawasan kebangsaan di jajaran kabinet.

Prabowo memilih Magelang sebagai lokasi pembekalan untuk para menteri kabinet karena nilai historisnya yang kuat dalam perjuangan melawan penjajah. Ia meyakini bahwa pembekalan di tempat bersejarah ini akan memberikan manfaat dan pesan mendalam bagi para menteri.

Berikut ini adalah fakta para Menteri yang Akmil di Magelang, yang telah dirangkum oleh Okezone, Senin (28/10/2024):

1. Pembekalan ‘The Military Way’

Prabowo menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan di Akademi Militer Magelang tersebut adalah bagian dari 'The Military Way,' metode yang sering diterapkan dalam pemerintahan dan berbagai perusahaan untuk menumbuhkan disiplin dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin,” kata Prabowo dalam keterangannya.

2. Naik Hercules ke Magelang

Menteri BUMN Erick Thohir membagikan pengalaman pertamanya menaiki pesawat C-130J Super Hercules milik TNI AU dari Halim, Jakarta. Dalam mini vlog bersama Menteri Investasi Rosan Roeslani, Erick mengaku merasa tegang karena belum pernah naik pesawat Hercules sebelumnya.

“Pak Rosan kita hidup serius sekali saat-saat ini, penuh dengan ketegangan karena belum pernah naik hercules,” ujar Erick saat melontarkan candaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/455/3107331/menteri_pariwisata-ZyFt_large.jpg
Segini Perbandingan Harta Kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/455/3106864/menteri_pariwisata-IVbw_large.jpg
Daftar 5 Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104768/menko_airlangga-WnRX_large.jpg
Menko Airlangga Kesal 10 Juta Orang Kaya RI Doyan Belanja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091369/prabowo-bakal-angkat-anggito-abimanyu-jadi-menteri-penerimaan-negara-pdZlzx8lVP.png
Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089682/segini-harta-kekayaan-maruarar-sirait-punya-banyak-tanah-di-indonesia-XNVbUhbokX.jpg
Segini Harta Kekayaan Maruarar Sirait, Punya Banyak Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082477/profil-septian-hario-seto-anak-buah-luhut-yang-dilantik-jadi-anggota-den-fyXL2VNj98.jpg
Profil Septian Hario Seto, Anak Buah Luhut yang Dilantik Jadi Anggota DEN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement