HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pilih Kursi Pesawat Garuda Kena Biaya Tambahan

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |08:02 WIB
5 Fakta Pilih Kursi Pesawat Garuda Kena Biaya Tambahan
Pilih kursi pesawat Garuda Indonesia kena biaya tambahan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk mulai menerapkan kebijakan biaya tambahan bagi penumpang yang ingin memilih kursi di pesawat sejak Sabtu, 26 Oktober 2024. Kebijakan ini berlaku hampir di seluruh rute penerbangan dan jenis kursi.

Penumpang dengan tiket jenis eco promo dan eco affordable kini dapat memilih kursi saat pemesanan tiket dengan tambahan biaya. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada penumpang, dengan biaya mulai dari Rp85.000 hingga Rp199.000, tergantung jenis kursi yang dipilih.

Berikut adalah lima fakta penting yang dirangkum Okezone Sabtu (26/10/2024) tentang program pilihan kursi dengan biaya tambahan ini.

1. Biaya Berdasarkan Jenis Kursi

Garuda Indonesia menetapkan biaya berbeda untuk dua kategori kursi: regular seat dan extra legroom. Biaya tambahan untuk regular seat mulai dari Rp85.000, sementara extra legroom, seperti kursi di first row dan emergency exit row, mulai dari Rp199.000. Kursi di extra legroom menawarkan ruang kaki lebih luas untuk kenyamanan penumpang.

2. Kebijakan Tetap Memastikan Keselamatan Penumpang

Meski menambahkan pilihan kursi berbiaya, Garuda Indonesia memastikan kebijakan ini tetap mematuhi standar keselamatan penerbangan. "Kami tetap mengacu pada regulasi safety operasional penerbangan yang berlaku," ujar Irfan. Pengaturan ini mencakup ketentuan mengenai siapa yang layak duduk di area tertentu, seperti kursi emergency exit.

Halaman:
1 2
