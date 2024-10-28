Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Kekayaan Sri Mulyani vs Veronica Tan

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |06:07 WIB
Intip Harta Kekayaan Sri Mulyani vs Veronica Tan
Intip kekayaan Sri Mulyani vs Veronica Tan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Intip harta kekayaan Sri Mulyani vs Veronica Tan. Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih dan Veronica Tan menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Keduanya sudah lama terlibat dalam dunia politik. Hal ini membuat warganet membandingkan prestasi dan harta keduanya.

Lantas di antara mereka siapa yang memiliki harta kekayaan lebih banyak?

Sri Mulyani

Sri Mulyani akan kembali menjabat menjadi Menteri Keuangan setelah lengsernya masa pemerintahan Jokowi pada 20 Oktober 2024. Dan sekarang ia kembali menjadi Menteri Keuangan. Menariknya, kekayaan Sri Mulyani berasal dari 9 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Sri Mulyani melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pada tahun 2016 harta kekayaannya sebesar Rp45,89 miliar. Kemudian pada 2017 harta Sri Mulyani turun menjadi Rp45,43 miliar.

Pada tahun 2018, aset Sri Mulyani meningkat menjadi Rp46,60 milar dan kembali menjadi Rp47,53 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kekayaannya mencapai Rp53,31 miliar, dan kembali naik menjadi Rp58,04 miliar pada tahun 2021.

Di tahun 2022, kekayaannya meningkat lagi menjadi Rp68,71 miliar, dan pada laporan tahun 2023, kekayaan Sri Mulyani kembali naik menjadi Rp79,84 miliar. Jika ditelusuri dari tahun 2016 hingga 2023, total peningkatan kekayaannya mencapai Rp33,95 miliar, dari Rp45,89 miliar kini menjadi Rp79,84 miliar.

Halaman:
1 2
