Mentan Kembali Copot Pejabat Kementan Korupsi, Terima Fee Proyek

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |12:33 WIB
Mentan Kembali Copot Pejabat Kementan Korupsi, Terima Fee Proyek
Mentan Amran Sulaiman Copot Pejabat Kementan
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, kembali mencopot oknum pegawai yang kedapatan bermain proyek. Pencopotan setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.

Mentan Amran menyatakan ada satu oknum yang dilakukan pencopotan. Ia mengungkap bahwa oknum pegawai tersebut menjabat sebagai direktur di Kementerian Pertanian.

"Ini ada kabar yang kurang baik untuk pertanian, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru saja kami tanda tangan (pencopotan)," kata Mentan kepada awak media pada hari ini, Senin (28/10/2024).

"Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan, (mengaku) bahwa telah melakukan pelanggaran. (Pelanggaran) Terkait fee. Tetapi yang bersangkutan mengaku tidak meminta fee, tapi diberikan," tambahnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkap bahwa pelapor mengatakan pelaku menerima fee sebesar Rp700 juta. Namun pelaku mengaku mendapatkan fee sebesar Rp500 juta. Kendati demikian Mentan Amran tidak menjelaskan untuk proyek apa fee diberikan.

Telusuri berita finance lainnya
