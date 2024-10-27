Usai Akmil, Mentan Amran Klaim Sudah Punya Blueprint Swasembada Pangan

JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Menurutnya, ini dapat mendorong terwujudnya kemandirian pangan di Indonesia.

Dalam paparannya saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Minggu (27/10/2024), Mentan menjelaskan pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras.

Dia menyebut, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

"Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," katanya.

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Mentan mengungkap bahwa Kementeriannya mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.

Intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama.

Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Yang mana mencakup daerah Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.