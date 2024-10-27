Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Akmil, Mentan Amran Klaim Sudah Punya Blueprint Swasembada Pangan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |17:09 WIB
Usai Akmil, Mentan Amran Klaim Sudah Punya Blueprint Swasembada Pangan
Mentan klaim sudah miliki blueprint swasembada pangan (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Menurutnya, ini dapat mendorong terwujudnya kemandirian pangan di Indonesia.

Dalam paparannya saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Minggu (27/10/2024), Mentan menjelaskan pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras.

Dia menyebut, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

"Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," katanya.

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Mentan mengungkap bahwa Kementeriannya mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.

Intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama.

Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Yang mana mencakup daerah Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/455/3107331/menteri_pariwisata-ZyFt_large.jpg
Segini Perbandingan Harta Kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/455/3106864/menteri_pariwisata-IVbw_large.jpg
Daftar 5 Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104768/menko_airlangga-WnRX_large.jpg
Menko Airlangga Kesal 10 Juta Orang Kaya RI Doyan Belanja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091369/prabowo-bakal-angkat-anggito-abimanyu-jadi-menteri-penerimaan-negara-pdZlzx8lVP.png
Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089682/segini-harta-kekayaan-maruarar-sirait-punya-banyak-tanah-di-indonesia-XNVbUhbokX.jpg
Segini Harta Kekayaan Maruarar Sirait, Punya Banyak Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082477/profil-septian-hario-seto-anak-buah-luhut-yang-dilantik-jadi-anggota-den-fyXL2VNj98.jpg
Profil Septian Hario Seto, Anak Buah Luhut yang Dilantik Jadi Anggota DEN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement