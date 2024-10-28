Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Veronica Tan Vs Meutya Hafid

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |22:42 WIB
Adu Kekayaan Veronica Tan Vs Meutya Hafid
Adu Kekayaan Veronica Tan Vs Meutya Hafid.
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Veronica Tan vs Meutya Hafid. Keduanya merupakan menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut laporan terbaru, total kekayaan Meutya Hafid mencapai Rp18,7 miliar, sementara Veronica Tan juga dikenal memiliki kekayaan yang mengesankan.

Siapa di antara mereka yang menempati posisi dengan kekayaan paling banyak? Berikut harta kekayaan Veronica Tan dan Meutya Hafid yang dirangkum oleh Okezone, Senin (28/10/2024).

Veronica Tan

Veronica Tan sudah dikenal di Indonesia, karena ia merupakan mantan istri Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama. Veronica baru-baru ini diangkat menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) di kabinet Prabowo-Gibran.

Veronica tetap aktif dalam berbagai kegiatan dan usaha setelah berpisah dari Ahok. Alpha Agro Indonesia, yang didirikan pada 2019, adalah salah satu bisnis utama yang dijalankan.

Karena Veronica Tan belum melaporkan asetnya dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), jumlah harta kekayaannya tidak diketahui.

Meskipun demikian, ada sejumlah sumber yang dapat berkontribusi pada kesuksesan Veronica Tan:

Alpha Agro Indonesia

Pada tahun 2019, Veronica mendirikan Alpha Agro Indonesia, yang awalnya berfokus pada penjualan daging wagyu, tomahawk, dan rib eye premium. Bisnis ini kemudian berkembang untuk mencakup produk makanan laut dan sekarang beroperasi di lima kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Veronica semakin dikenal di kalangan pengusaha kuliner berkat pertumbuhan pesat Alpha Agro. Semua produk Alpha Agro Indonesia dapat dibeli melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.

LoveCare Indonesia

Bisnis yang kedua adalah bisnis layanan rumah tangga LoveCare yang didirikan Veronica pada tahun 2019. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan solusi lengkap untuk semua kebutuhan perawatan rumah.

Veronica menyediakan perawat medis dan perawatan non-medis untuk orang tua dan babysitter melalui platform digital LoveCare. Selain itu, LoveCare menawarkan layanan seperti katering, pemeriksaan kesehatan, tes genetik, terapi, ambulans, dan layanan di rumah sakit atau rumah perawatan yang lebih mudah diakses bagi penggunanya.

Namun, tidak ada informasi resmi tentang berapa banyak uang yang dimiliki Veronica Tan. Namun demikian, dia menunjukkan tingkat kesuksesan yang signifikan dalam bisnis yang dijalankan. Setelah perceraian Ahok, perannya sebagai pengusaha memperkuat gambarannya sebagai orang yang mandiri dan sukses.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
