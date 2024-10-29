Raffi Ahmad Lebih Tajir Dibanding Erick Thohir? Cek Harta Kekayaannya

JAKARTA - Simak adu kekayaan Raffi Ahmad vs Erick Thohir. Siapakah yang memiliki harta lebih besar?

Nama Raffi Ahmad mendadak masuk dalam daftar tokoh yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Hal ini menjadi sorotan, mengingat Raffi Ahmad selama ini lebih dikenal sebagai seorang publik figur dan pengusaha.

Suami dari Nagita Slavina ini juga dikenal sebagai aktor yang kaya raya. Kekayaannya yang sering disorot oleh publik tersebut membuat dirinya memiliki julukan sebagai Sultan Andara.

Munculnya nama Raffi membuat jumlah kekayaan pria berusia 37 tahun itu menarik untuk dikulik. Namun hingga saat ini, Raffi Ahmad sendiri belum melaporkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sehingga belum diketahui pasti berapa jumlah total kekayaan Raffi Ahmad.

Namun, dapat diperkirakan harta kekayaan Raffi Ahmad mencapai USD187 Juta atau setara dengan Rp2,9 triliun. Sedangkan harta kekayaan Erick Thohir yang tercatat di LHKPN pada Desember 2023 lalu senilai Rp2.313.421.974.354.

Harta Erick Thohir yang dilaporkan ini meliputi aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah seperti Jakarta, Depok, Bogor, Pasuruan, Bekasi, hingga Manggarai Barat dengan total mencapai Rp419.672.160.071.

Ketua Umum PSSI ini juga melaporkan aset kendaraan yang berupa 3 unit mobil yang terdiri dari Mercedes-Benz W108280S Tahun 1969 seharga Rp110.000.000, Hyundai Ioniq 5 EV tahun 2022 seharga Rp 862.500.000, dan Hyundai Genesis G80EV seharga Rp3.990.000.000. Selain itu, ia juga memiliki satu unit sepeda motor Honda NF 125 TR tahun 2011 seharga Rp6.500.000

Aset lainnya berupa surat berharga yang nilai totalnya mencapai Rp1.722.549.424.100. Erick juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp192.352.110.954 serta harta bergerak lain sebesar Rp28.577.250.000 serta harta lain yang nilainya mencapai Rp149.064.113.376.