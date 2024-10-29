Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Raffi Ahmad Lebih Tajir Dibanding Erick Thohir? Cek Harta Kekayaannya

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |06:11 WIB
Raffi Ahmad Lebih Tajir Dibanding Erick Thohir? Cek Harta Kekayaannya
Intip Harta Kekayaan Raffi Ahmad dan Erick Thohir. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Simak adu kekayaan Raffi Ahmad vs Erick Thohir. Siapakah yang memiliki harta lebih besar?

Nama Raffi Ahmad mendadak masuk dalam daftar tokoh yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Hal ini menjadi sorotan, mengingat Raffi Ahmad selama ini lebih dikenal sebagai seorang publik figur dan pengusaha.

Suami dari Nagita Slavina ini juga dikenal sebagai aktor yang kaya raya. Kekayaannya yang sering disorot oleh publik tersebut membuat dirinya memiliki julukan sebagai Sultan Andara.

Munculnya nama Raffi membuat jumlah kekayaan pria berusia 37 tahun itu menarik untuk dikulik. Namun hingga saat ini, Raffi Ahmad sendiri belum melaporkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sehingga belum diketahui pasti berapa jumlah total kekayaan Raffi Ahmad.

Namun, dapat diperkirakan harta kekayaan Raffi Ahmad mencapai USD187 Juta atau setara dengan Rp2,9 triliun. Sedangkan harta kekayaan Erick Thohir yang tercatat di LHKPN pada Desember 2023 lalu senilai Rp2.313.421.974.354.

Harta Erick Thohir yang dilaporkan ini meliputi aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah seperti Jakarta, Depok, Bogor, Pasuruan, Bekasi, hingga Manggarai Barat dengan total mencapai Rp419.672.160.071.

Ketua Umum PSSI ini juga melaporkan aset kendaraan yang berupa 3 unit mobil yang terdiri dari Mercedes-Benz W108280S Tahun 1969 seharga Rp110.000.000, Hyundai Ioniq 5 EV tahun 2022 seharga Rp 862.500.000, dan Hyundai Genesis G80EV seharga Rp3.990.000.000. Selain itu, ia juga memiliki satu unit sepeda motor Honda NF 125 TR tahun 2011 seharga Rp6.500.000

Aset lainnya berupa surat berharga yang nilai totalnya mencapai Rp1.722.549.424.100. Erick juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp192.352.110.954 serta harta bergerak lain sebesar Rp28.577.250.000 serta harta lain yang nilainya mencapai Rp149.064.113.376.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659/budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpg
Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement