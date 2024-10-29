Harta Kekayaan Fantastis Ita Triwibawati, Cabup Nganjuk yang Viral Inovasi Padi Jadi Beras

JAKARTA – Harta kekayaan Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati. Viral video di media sosial dalam debat jelang Pemilihan Daerah yakni Calon Bupati Nganjuk. Di mana salah satu calon bernama Ita Triwibawati mengusulkan beberapa produk inovasi.

Namun Ita Triwibawati tidak sepenuhnya inovatif. Hal itu dikarenakan mengusulkan untuk mengubah padi menjadi beras, atau bawang merah menjadi bawang goreng.

Pernyataan itu langsung membuat menjadi perhatian banyak warganet. "Ini konsepnya gimana yah, emang selama ini padi jadi apa ? Group band?," komentar warganet.

Lantas berapa harta kekayaan Calon Bupati Ita Triwibawati?

Seperti dikutip LHKPN per tanggal 12 Agustus 2024, Ita Triwibawati memiliki harta kekayaan sebesar Rp58,85 miliar.

Istri mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman itu memiliki aset terbesarnya yakni berupa tanah dan bangunan.