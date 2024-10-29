Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Fantastis Ita Triwibawati, Cabup Nganjuk yang Viral Inovasi Padi Jadi Beras

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |07:03 WIB
Harta Kekayaan Fantastis Ita Triwibawati, Cabup Nganjuk yang Viral Inovasi Padi Jadi Beras
Harta Kekayaan Calon Bupati Nganjuk Ita (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAHarta kekayaan Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati. Viral video di media sosial dalam debat jelang Pemilihan Daerah yakni Calon Bupati Nganjuk. Di mana salah satu calon bernama Ita Triwibawati mengusulkan beberapa produk inovasi.

Namun Ita Triwibawati tidak sepenuhnya inovatif. Hal itu dikarenakan mengusulkan untuk mengubah padi menjadi beras, atau bawang merah menjadi bawang goreng.

Pernyataan itu langsung membuat menjadi perhatian banyak warganet. "Ini konsepnya gimana yah, emang selama ini padi jadi apa ? Group band?," komentar warganet.

Lantas berapa harta kekayaan Calon Bupati Ita Triwibawati?

Seperti dikutip LHKPN per tanggal 12 Agustus 2024, Ita Triwibawati memiliki harta kekayaan sebesar Rp58,85 miliar.

Istri mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman itu memiliki aset terbesarnya yakni berupa tanah dan bangunan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement