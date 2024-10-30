Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Cipali Resmi Naik Mulai Hari Ini, Paling Murah Rp132 Ribu

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |06:03 WIB
Tarif Tol Cipali Resmi Naik Mulai Hari Ini, Paling Murah Rp132 Ribu
Tarif Tol Cipali Naik Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Alasan kenaikan tarif Tol Cipali mulai 30 Oktober 2024. Tarif Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) resmi naik sesuai dengan golongan kendaraan.

Berikut daftar kenaikan tarif Tol Cipali yang mulai berlaku dari 30 Oktober tahun 2024.

Golongan I sebesar Rp132.000

Golongan II dan III sebesar Rp217.500

Golongan IV dan V sebesar Rp273.000

Alasan dibalik kenaikan tersebut, yakni karena adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, yang mengatur evaluasi tarif tol setiap dua tahun sekali dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.

Direktur Astra Tol Cipali, Rinaldi, mengatakan penyesuaian tarif ini telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2789/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

“Regulasi tersebut berkaitan dengan penyesuaian tarif tol dan penetapan golongan kendaraan bermotor pada ruas Tol Cipali,” ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Halaman:
1 2
