2 Minggu Lagi Orang Kaya Tak Dapat Subsidi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mempertajam data-data subsidi tepat sasaran. Dirinya meminta hal tersebut tuntas dalam dua Minggu.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang. Masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Pemerintah saat ini akan mensinkronkan data-data penerima subsidi termasuk dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga data dari Bappenas.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa pemberian subsidi nantinya akan sesuai dengan by name by address yang datanya sinkronisasi di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sudah ditunjuk tadi data disiapkan BPS. Seluruh kementerian terlibat dan leading sektor BPS," ujar Hasan.