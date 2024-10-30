7 Aplikasi Penghasil Uang Terbaik Tahun 2024, Bisa Cuan Rp753 Ribu

JAKARTA - 7 Aplikasi penghasil uang terbaik tahun 2024 bisa cuan Rp753 ribu. Sejumlah aplikasi penghasil uang dapat dikategorikan sebagai yang terbaik di tahun 2024. Bagaimana tidak? penghasilan dari aplikasi tersebut dapat mencapai Rp753 ribu atau bahkan jutaan rupiah.

Tidak perlu khawatir karena aplikasi-aplikasi yang ada dalam daftar merupakan aplikasi resmi yang terdaftar dan terbukti membayar. Cara untuk mendapatkannya pun tergolong mudah selama penggunanya bersedia untuk sabar dan bekerja keras.

Menariknya lagi, sebagian besar aplikasi berbasis di luar negeri. Mata uang yang digunakan untuk membayar pun adalah dollar yang akan dibayarkan melalui PayPal dan kemudian bisa ditarik ke rekening bank nasional maupun ke e-wallet.

Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah 7 aplikasi penghasil uang terbaik tahun 2024.

1. Jadi Duit

Jadi Duit menjadi aplikasi dalam negeri yang terbukti membayar.Pengguna hanya perlu menyelesaikan sejumlah misi untuk mendapatkan poin. Poin inilah yang nantinya bisa ditukar menjadi voucher dan uang tunai. Semakin banyak dan besar misi yang diselesaikan, semakin banyak pula uang yang didapat.

2. Money Turn

Money Turn dapat menjadi pilihan lain yang bisa dicoba. Setelah diinstal, pengguna bisa menyelesaikan sejumlah misi yang tersedia. Misi yang terselesaikan akan dihadiahi poin yang bisa ditukar menjadi saldo e-wallet dan voucher.

3. Money The Rewards

Money The Rewards merupakan aplikasi game simulasi dimana penggunanya bertugas untuk merawat tanaman virtual. Apabila berhasil merawat tanaman tersebut dengan baik, pengguna akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan saldo e-wallet.