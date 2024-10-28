Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Aplikasi Penghasil Uang dan Hasilkan Saldo DANA Gratis Sampai Rp235.000

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |22:17 WIB
Ini Aplikasi Penghasil Uang dan Hasilkan Saldo DANA Gratis Sampai Rp235.000
Ini Aplikasi Penghasil Uang dan Saldo DANA Gratis Sampai Rp235.000. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Ini aplikasi penghasil uang dan hasilkan saldo DANA gratis sampai Rp235.000. Saat ini, banyak aplikasi yang bisa menghasilkan uang tambahan bagi para pengguna, termasuk TikTok. Aplikasi-aplikasi ini cocok untuk menambah uang jajan dengan cara mudah.

Hanya dengan menggunakan ponsel, pengguna dapat memperoleh saldo DANA secara gratis dari aplikasi-aplikasi ini. Bahkan sambil bersantai di rumah, penghasilan tambahan bisa langsung masuk ke dompet digital atau rekening bank.

Berikut ini cara klaim saldo DANA gratis melalui TikTok, yang telah dirangkum Okezone, Senin (28/10/2024):

Instal Aplikasi TikTok

Jika belum memiliki aplikasi TikTok, unduh dari Google Play Store atau App Store. Setelah itu, instal aplikasi di perangkat ponsel pengguna.

Login ke Akun TikTok

Setelah mengunduh aplikasi, buat akun baru atau masuk menggunakan akun yang sudah ada. informasi Pastikan yang digunakan sesuai dengan nomor DANA agar proses pencairan saldo menjadi lebih mudah.

Selesaikan Misi di TikTok

TikTok menawarkan fitur untuk menghasilkan uang yang dapat diakses melalui menu profil. Pengguna bisa mengklik ikon poin di pojok kiri atas untuk melihat berbagai misi yang tersedia.

Kerjakan Tugas yang Diberikan

Ada beberapa cara mudah untuk mengumpulkan saldo. Mengundang teman baru bisa memberikan poin besar, yaitu antara 100.000 hingga 200.000 poin. Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan sekitar 1.400 poin hanya dengan menonton video dan konten di TikTok.

