Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Marak PHK Massal, Angela Tanoesoedibjo: Gen Z Hanya Perlu Kesempatan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |21:18 WIB
Marak PHK Massal, Angela Tanoesoedibjo: Gen Z Hanya Perlu Kesempatan
CO-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo Siap Berikan Kesempatan Bagi Gen Z. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kalangan Gen Z menjadi sorotan. Tidak sedikit pihak yang menilai kejadian ini terjadi karena Gen Z dianggap tidak profesional dan cenderung manja.

Menyikapi hal tersebut, Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo menilai, sebenarnya ada banyak Gen Z yang memiliki potensi dan semangat yang luar biasa. Dia juga menyebut Gen Z unik karena punya ide dan inovasi yang super kreatif.

"Minggu lalu saya baca artikel, banyak perusahaan yang layoff Gen Z. 6 dari 10 perusahaan itu layoff Gen Z di tahun yang sama ketika mereka nge-hire. Itu menggelitik buat saya," kata Angela dalam acara MNC Next - Gen Leaders, Kamis (31/10/2024).

"Sebelum saya pulang ke rumah ini, 5 tahun saya di Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), saya tuh ketemu banyak Gen Z yang luar biasa. Inovasi mereka, passion mereka, keren banget," lanjutnya.

Angela menyebut ada banyak peluang baik yang bisa diraih dengan menggandeng kaum Gen Z. Ia pun yakin Gen Z, terutama di lingkungan MNC Group bisa terus berkembang dan menjadi tren setter di masa depan.

"Saya melihat kesempatan yang luar biasa. Mungkin Gen Z hanya perlu kesempatan. Mungkin Gen Z hanya perlu support system. Saya ingin Gen Z yang ada di MNC, kita menjadi tren setter ke depannya. Bagaimana Gen Z bisa berkembang," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950/phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170389/bahlil-yK3M_large.jpg
Heboh Shell PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Bahlil: Kalau Kurang Beli ke Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement