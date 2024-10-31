Marak PHK Massal, Angela Tanoesoedibjo: Gen Z Hanya Perlu Kesempatan

JAKARTA - Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kalangan Gen Z menjadi sorotan. Tidak sedikit pihak yang menilai kejadian ini terjadi karena Gen Z dianggap tidak profesional dan cenderung manja.

Menyikapi hal tersebut, Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo menilai, sebenarnya ada banyak Gen Z yang memiliki potensi dan semangat yang luar biasa. Dia juga menyebut Gen Z unik karena punya ide dan inovasi yang super kreatif.

"Minggu lalu saya baca artikel, banyak perusahaan yang layoff Gen Z. 6 dari 10 perusahaan itu layoff Gen Z di tahun yang sama ketika mereka nge-hire. Itu menggelitik buat saya," kata Angela dalam acara MNC Next - Gen Leaders, Kamis (31/10/2024).

"Sebelum saya pulang ke rumah ini, 5 tahun saya di Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), saya tuh ketemu banyak Gen Z yang luar biasa. Inovasi mereka, passion mereka, keren banget," lanjutnya.

Angela menyebut ada banyak peluang baik yang bisa diraih dengan menggandeng kaum Gen Z. Ia pun yakin Gen Z, terutama di lingkungan MNC Group bisa terus berkembang dan menjadi tren setter di masa depan.

"Saya melihat kesempatan yang luar biasa. Mungkin Gen Z hanya perlu kesempatan. Mungkin Gen Z hanya perlu support system. Saya ingin Gen Z yang ada di MNC, kita menjadi tren setter ke depannya. Bagaimana Gen Z bisa berkembang," lanjutnya.