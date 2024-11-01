IHSG Sepanjang Oktober Melesat, Kapitalisasi Pasar Capai Rp12.719 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona hijau sepanjang Oktober 2024. IHSG naik 1,05% month-to-date (mtd) per 29 Oktober.

Sementara hingga 31 Oktober, kenaikan indeks mencapai 0,61% dengan rentang 7.449,48 - 7.805,92. Secara year-to-date (ytd), IHSG juga tumbuh 4,14%.

“Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.719 triliun atau naik 1,33% mtd (secara ytd naik 9,02%),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam siaran pers, Jumat (1/11/2024).

Inarno mencatat secara bulanan, penguatan indeks terjadi di hampir seluruh sektor dengan penguatan terbesar di sektor property - real estate, kemudian teknologi.