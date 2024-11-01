IHSG Ditutup Melemah Nyaris 1% ke 7.505 Sambut Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,91% ke 7.505 pada sore ini Jumat (1/11/2024).

Sepanjang perdagangan indeks tampak berada di zona merah, hingga sempat menyentuh level 7.458,45.

Total 189 saham menguat, 423 melemah, dan 175 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp11,04 triliun, dari volume 20 miliar saham.

Sejumlah indeks pendukung turun seperti LQ45 turun 0,96 persen ke 912,61, JII koreksi 1,21 persen ke 517,07, IDX30 anjlok 0,95 persen ke 469,44, dan MNC36 merosot 0,85 persen ke 358,83.

Sebanyak 10 dari 11 sektor kompak di zona merah dipimpin oleh transportasi, kesehatan, dan bahan baku lebih dari 2 persen. Sementara yang naik hanya teknologi 0,01 persen.