4 Bansos Cair Bulan Ini hingga Desember 2024, Ada BLT Rp3 Juta

JAKARTA – Berikut daftar bantuan sosial (Bansos) yang cair bulan ini November 2024. Bansos berupa pangan sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih dicairkan sampai akhir tahun ini.

Bansos yang masih cair di Oktober 2024, di antaranya bantuan tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bantuan beras.

Masyarakat bisa mengecek apakah termasuk sebagai penerima bansos atau tidak. Cara mengecek bansos bisa dengan datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Bisa juga cek melalui aplikasi cek bansos dan website resmi Kementerian Sosial.

Masyarakat juga harus memastikan data kependudukan selalu terupdate agar dapat tercatat sebagai penerima bansos jika memenuhi syarat.

Selain itu, tetap perhatikan informasi terbaru mengenai bansos melalui media sosial, website pemerintah, atau media massa.

Berikut daftar bansos di November 2024: