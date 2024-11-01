Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Pertamax di Awal November 2024

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |00:01 WIB
Segini Harga Pertamax di Awal November 2024
Harga BBM Pertamax di 1 November 2024. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina tidak melakukan penyesuaian pada harga bahan bakar Pertamax. Harga BBM RON 92 ini tetap Rp12.100 per liter pada 1 November 2024.

Di bulan Oktober, perseroan melakukan penurunan harga Pertamax dari Rp12.950 menjadi Rp12.100 per liter. Harga inilah yang masih dipertahankan di awal November 2024.

Mengutip data Pertamina, Jumat (1/11/2024), BBM untuk RON 90, Pertalite masih tetap Rp10.000 per liter. Begitu juga dengan BBM RON 92, Pertamax masih dijual Rp12.100.

Sedangkan BBM seperti Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp13.250 menjadi Rp13.500 per liter.

Dexlite dari Rp12.700 naik menjadi Rp13.050 per lliter, Pertamina Dex: Rp13.150 naik menjadi Rp13.440 per liter dan Pertamax Green: Rp12.700 naik menjadi Rp13.150 per liter.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan hingga kini masih mengkaji rencana penyesuaian harga terhadap produk BBM non subsidi untuk bulan November mendatang.

