JAKARTA - Harga BBM yang dijual Shell mengalami kenaikan pada 1 November 2024. Harga BBM Shell yang naik adalah jenis Shell V-Power, Shell V-Power Diesel dan Shell V-Power Nitro+.
Sementara itu, harga Shell Super tetap dibanderol Rp12.290 per liter berlaku sejak 1 Oktober 2024.
"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan Shell dalam website, Jumat (1/11/2024).
Di wilayah Jakarta, harga Shell V-Power mengalami kenaikan penurunan dari Rp13.070 per liter menjadi Rp13.310 per liter. Sementara itu, Shell V-Power Diesel naik dari Rp13.250 per liter menjadi Rp13.510 per liter.
Berikut daftar lengkap harga BBM Shell per 1 Oktober 2024 di berbagai daerah Indonesia:
Jakarta
- Shell Super tetap Rp12.290 per liter
- Shell V-Power naik dari Rp13.070 jadi Rp13.310 per liter
- Shell V-Power Diesel naik dari Rp13.250 jadi Rp13.510 per liter
- Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp13.260 jadi Rp13.540 per liter
Banten
- Shell Super tetap Rp12.290 per liter
- Shell V-Power naik dari Rp13.070 jadi Rp13.310 per liter
- Shell V-Power Diesel naik dari Rp13.250 jadi Rp13.510 per liter
- Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp13.260 jadi Rp13.540 per liter