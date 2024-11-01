Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Shell 1 November 2024 Naik, Ini Daftar Terbarunya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |07:38 WIB
Harga BBM Shell 1 November 2024 Naik, Ini Daftar Terbarunya
Harga bbm shell Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM yang dijual Shell mengalami kenaikan pada 1 November 2024. Harga BBM Shell yang naik adalah jenis Shell V-Power, Shell V-Power Diesel dan Shell V-Power Nitro+.

Sementara itu, harga Shell Super tetap dibanderol Rp12.290 per liter berlaku sejak 1 Oktober 2024.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan Shell dalam website, Jumat (1/11/2024).

Di wilayah Jakarta, harga Shell V-Power mengalami kenaikan penurunan dari Rp13.070 per liter menjadi Rp13.310 per liter. Sementara itu, Shell V-Power Diesel naik dari Rp13.250 per liter menjadi Rp13.510 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Shell per 1 Oktober 2024 di berbagai daerah Indonesia:

Jakarta

- Shell Super tetap Rp12.290 per liter

- Shell V-Power naik dari Rp13.070 jadi Rp13.310 per liter

- Shell V-Power Diesel naik dari Rp13.250 jadi Rp13.510 per liter

- Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp13.260 jadi Rp13.540 per liter

Banten

- Shell Super tetap Rp12.290 per liter

- Shell V-Power naik dari Rp13.070 jadi Rp13.310 per liter

- Shell V-Power Diesel naik dari Rp13.250 jadi Rp13.510 per liter

- Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp13.260 jadi Rp13.540 per liter

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181232/spbu_pertamina-PLb6_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180559/harga_bbm_pertamina-g6mk_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 November 2025, Ini Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175454/bbm-m15T_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga Shell Resmi Naik, Berlaku Hari Ini 9 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175047/bbm_pertamina-6fdW_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Berlaku 7 Oktober 2025, Cek Pertalite hingga Dexlite
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174163/bbm_pertamina-Gr4a_large.jpg
4 Fakta Harga BBM Naik Oktober 2025 hingga Stok di Indonesia 21 Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement