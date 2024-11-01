JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo yang resmi berlaku pada 1 November 2024.
Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi pada BBM jenis gasoline yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara, harga Pertamax tetap.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
“Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Tak hanya Pertamina, Shell juga menaikkan harga BBM yang resmi berlaku pada 1 November 2024.
Berikut ini daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo yang resmi berlaku pada 1 Desember 2024:
Harga BBM Pertamina
Biosolar: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.100 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.500 per liter
Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter
Dexlite: Rp13.050 per liter
Pertamina Dex Rp13.440 per liter
Harga BBM Shell
Shell Super: Rp12.290 per liter
Shell V-Power: Rp13.310 per liter
Shell V-Power Diesel: Rp13.510 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter
Shell Diesel Extra: Rp13.170 per liter (Jawa Timur)