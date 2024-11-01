Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo November 2024

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |10:08 WIB
Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo November 2024
Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo 1 November 2024 (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo yang resmi berlaku pada 1 November 2024.

Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi pada BBM jenis gasoline yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara, harga Pertamax tetap.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Tak hanya Pertamina, Shell juga menaikkan harga BBM yang resmi berlaku pada 1 November 2024.

Berikut ini daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo yang resmi berlaku pada 1 Desember 2024:

 

Harga BBM Pertamina

Biosolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.500 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

Dexlite: Rp13.050 per liter

Pertamina Dex Rp13.440 per liter

Harga BBM Shell

Shell Super: Rp12.290 per liter

Shell V-Power: Rp13.310 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp13.510 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter

Shell Diesel Extra: Rp13.170 per liter (Jawa Timur)

 

