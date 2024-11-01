Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK: Utang Sritex ke 27 Bank Capai Rp14,64 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |16:59 WIB
OJK: Utang Sritex ke 27 Bank Capai Rp14,64 Triliun
Pekerja Sritex (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada 27 bank dan 3 multifinance yang memberi kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, total outstanding yang dikucurkan dari bank dan perusahaan pembiayaan itu mencapai Rp14,64 triliun.

"Nah kita mencatat bahwa exposure debitur per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp14,64 triliun, jadi masing-masing Rp14,42 triliun pada bank dan Rp0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, lanjut Dian, cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34 persen dan 63,95 persen.

Halaman:
1 2
