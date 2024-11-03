Punya Uang Rp10 Juta? Ini 5 Pilihan Investasi yang Tepat

JAKARTA - Punya uang Rp10 juta? Ini 5 pilihan investasi yang tepat. Apabila ingin mulai berinvestasi, banyak pilihan menarik yang bisa dipertimbangkan dan juga ramah bagi pemula.

Dalam dunia investasi, sangat penting untuk memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan keuangan dan juga profil risiko. Dengan banyaknya opsi yang tersedia, setiap investasi menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Berikut ini adalah 5 pilihan investasi yang dapat dicoba dengan uang Rp10 juta yang sudah dirangkum oleh Okezone, Selasa (29/10/2024):

1. Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu pilihan investasi yang paling populer, terutama bagi investor pemula. Dengan berinvestasi di reksa dana, dana akan dikelola oleh Manajer Investasi (MI) profesional yang memiliki keahlian dalam memilih portofolio yang optimal.

Keuntungan dari reksa dana adalah diversifikasi yang lebih baik, karena dana yang dimiliki akan dialokasikan ke berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, dan pasar uang.

BACA JUGA: 5 Aplikasi Penghasil Uang Langsung ke Rekening Bisa Cuan Rp999 Ribu

Reksa dana juga memungkinkan untuk dimulai dengan modal yang kecil. Selain itu, terdapat berbagai jenis reksa dana yang dapat dipilih sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu investasi. Seperti reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, dan campuran. Dengan cara ini anda bisa memaksimalkan potensi imbal hasil tanpa perlu mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk mengelola portofolio sendiri.