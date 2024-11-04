Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Anjlok pada Level 7.457

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |09:43 WIB
IHSG Dibuka Anjlok pada Level 7.457
IHSG Anjlok di Awal Perdagangan. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan pekan ini. IHSG turun ke level 7.505,11.

Sempat rebound, Senin (4/11/2024), IHSG masih tertekan 0,63% ke 7.457,82 dalam beberapa menit pertama.

Total 157 saham menguat, 318 melemah, dan 160 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,7 triliun dari volume 4,02 miliar saham.

Sejumlah indeks pendukung kompak di zona merah. Demikain juga seluruh sektor masing-masing turun.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) naik 24,68% ke Rp1.465, PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) menguat 20,38% ke Rp945, dan PT Golden Flower Tbk (POLU) menguat 17,17% ke Rp1.160.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091474/ihsg-dibuka-naik-tipis-ke-7-117-pada-awal-bulan-BwqvWnkd20.jpg
IHSG Dibuka Naik Tipis ke 7.117 pada Awal Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090698/bel-perdagangan-ihsg-merosot-ke-level-7-169-38vX4xysXf.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Merosot ke Level 7.169
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090682/ihsg-diprediksi-turun-ke-7-150-cek-rekomendasi-saham-hari-ini-8u5czNbl01.jpg
IHSG Diprediksi Turun ke 7.150, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090421/ihsg-masih-di-zona-merah-sesi-i-turun-ke-level-7-210-zmapd5Ve8w.jpg
IHSG Masih di Zona Merah, Sesi I Turun ke Level 7.210
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090341/ihsg-turun-ke-level-7-226-di-awal-perdagangan-wKhqbZ0H1R.jpg
IHSG Turun ke Level 7.226 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090332/ihsg-rawan-koreksi-usai-libur-pilkada-serentak-2024-M6zgwmUE4N.jpg
IHSG Rawan Koreksi Usai Libur Pilkada Serentak 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement