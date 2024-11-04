IHSG Dibuka Anjlok pada Level 7.457

IHSG Anjlok di Awal Perdagangan. (Foto: okezone.com/MPI)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan pekan ini. IHSG turun ke level 7.505,11.

Sempat rebound, Senin (4/11/2024), IHSG masih tertekan 0,63% ke 7.457,82 dalam beberapa menit pertama.

Total 157 saham menguat, 318 melemah, dan 160 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,7 triliun dari volume 4,02 miliar saham.

Sejumlah indeks pendukung kompak di zona merah. Demikain juga seluruh sektor masing-masing turun.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) naik 24,68% ke Rp1.465, PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) menguat 20,38% ke Rp945, dan PT Golden Flower Tbk (POLU) menguat 17,17% ke Rp1.160.