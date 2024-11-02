IHSG Sepekan Anjlok 2,46% ke Level 7.505

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sepekan mengalami penurunan. IHSG periode 28 Oktober-1 November 2024 turun 2,46%.

"Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan turut mengalami perubahan sebesar 2,46% menjadi berada pada level 7.505,257 dari 7.694,660 pada pekan lalu," tulis Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Adapun perubahan terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa yang mengalami perubahan sebesar 2,23% menjadi Rp12.601 triliun dari Rp12.888 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 5,4% menjadi Rp11,31 triliun dari Rp11,96 triliun pada pekan sebelumnya.