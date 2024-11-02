Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 2,46% ke Level 7.505

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |08:40 WIB
IHSG Sepekan Anjlok 2,46% ke Level 7.505
IHSG sepekan anjlok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sepekan mengalami penurunan. IHSG periode 28 Oktober-1 November 2024 turun 2,46%.

"Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan turut mengalami perubahan sebesar 2,46% menjadi berada pada level 7.505,257 dari 7.694,660 pada pekan lalu," tulis Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Adapun perubahan terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa yang mengalami perubahan sebesar 2,23% menjadi Rp12.601 triliun dari Rp12.888 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 5,4% menjadi Rp11,31 triliun dari Rp11,96 triliun pada pekan sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091474/ihsg-dibuka-naik-tipis-ke-7-117-pada-awal-bulan-BwqvWnkd20.jpg
IHSG Dibuka Naik Tipis ke 7.117 pada Awal Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090698/bel-perdagangan-ihsg-merosot-ke-level-7-169-38vX4xysXf.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Merosot ke Level 7.169
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090682/ihsg-diprediksi-turun-ke-7-150-cek-rekomendasi-saham-hari-ini-8u5czNbl01.jpg
IHSG Diprediksi Turun ke 7.150, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090421/ihsg-masih-di-zona-merah-sesi-i-turun-ke-level-7-210-zmapd5Ve8w.jpg
IHSG Masih di Zona Merah, Sesi I Turun ke Level 7.210
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090341/ihsg-turun-ke-level-7-226-di-awal-perdagangan-wKhqbZ0H1R.jpg
IHSG Turun ke Level 7.226 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090332/ihsg-rawan-koreksi-usai-libur-pilkada-serentak-2024-M6zgwmUE4N.jpg
IHSG Rawan Koreksi Usai Libur Pilkada Serentak 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement