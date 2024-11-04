Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 20 Orang Terkaya di Indonesia 2024 Terbaru, Ada yang Punya Harta Rp819 Triliun

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |08:02 WIB
Daftar 20 Orang Terkaya di Indonesia 2024 Terbaru, Ada yang Punya Harta Rp819 Triliun
Orang Terkaya di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Forbes telah merilis 20 orang terkaya di Indonesia 2024 terbaru. Jajaran 20 orang terkaya menguasai semua lini bisnis di Indonesia, mulai dari sektor petrokimia, energi terbarukan, properti, perbankan, data center, cat hingga media.

Deretan 20 orang terkaya di Indonesia ini pernah disinggung oleh Hashim Djojohadikusumo. Adik Prabowo Subianto ini mengakui 10 orang terkaya Indonesia lebih kaya dari 114 juta penduduk. Hal ini pun menjadi ketimpangan yang cukup luas antara jumlah penduduk kaya dengan yang miskin.

Lalu siapa saja 20 orang terkaya Indonesia edisi November 2024?

Berikut ini ulasannya seperti dilansir Forbes. Perlu dicatat, harga saham berfluktuasi secara rutin, sehingga kekayaan bersih para miliarder dapat berubah setiap hari.

1. Prajogo Pangestu USD52,1 miliar

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia saat ini. Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD52,1 miliar atau setara Rp819 triliun dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan. Sebelum menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu pernah menjadi sopir angkot.

2. Robert Budi Hartono USD26,4 miliar

R Budi Hartono berada di peringkat 2 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD26,4 miliar atau setara Rp415 triliun dari bisnis perbankan hingga rokok.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement