Daftar 20 Orang Terkaya di Indonesia 2024 Terbaru, Ada yang Punya Harta Rp819 Triliun

JAKARTA – Forbes telah merilis 20 orang terkaya di Indonesia 2024 terbaru. Jajaran 20 orang terkaya menguasai semua lini bisnis di Indonesia, mulai dari sektor petrokimia, energi terbarukan, properti, perbankan, data center, cat hingga media.

Deretan 20 orang terkaya di Indonesia ini pernah disinggung oleh Hashim Djojohadikusumo. Adik Prabowo Subianto ini mengakui 10 orang terkaya Indonesia lebih kaya dari 114 juta penduduk. Hal ini pun menjadi ketimpangan yang cukup luas antara jumlah penduduk kaya dengan yang miskin.

Lalu siapa saja 20 orang terkaya Indonesia edisi November 2024?

Berikut ini ulasannya seperti dilansir Forbes. Perlu dicatat, harga saham berfluktuasi secara rutin, sehingga kekayaan bersih para miliarder dapat berubah setiap hari.

1. Prajogo Pangestu USD52,1 miliar

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia saat ini. Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD52,1 miliar atau setara Rp819 triliun dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan. Sebelum menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu pernah menjadi sopir angkot.

2. Robert Budi Hartono USD26,4 miliar

R Budi Hartono berada di peringkat 2 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD26,4 miliar atau setara Rp415 triliun dari bisnis perbankan hingga rokok.