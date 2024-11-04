Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Potensi Bisnis Wijen di Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |12:40 WIB
Intip Potensi Bisnis Wijen di Indonesia
Intip Potensi Bisnis Wijen. (Foto: Okezone.com/Organicfacts)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia masih mengimpor biji wijen sekitar 3.000 ton atau senilai Rp100 miliar. Padahal kebutuhan wijen di Tanah Air sangat besar, sehingga penting untuk diproduksi dalam negeri.

Kepala Pusat Standar Instrument Perkebunan, Kementan, Kuntoro Boga Andri mengungkapkan, camilan pasar seperti onde-onde, mochi, atau minyak seasoning biasanya mengandung biji wijen. Biji wijen telah menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Asia selama berabad-abad.

Di Yunani dan Turki, biji wijen menjadi bahan utama dalam banyak resep. Di Asia Timur, Jepang dan Korea memanfaatkan biji wijen dalam bentuk biji utuh, pasta, dan minyak untuk berbagai hidangan. Di Afrika, biji wijen yang dihaluskan sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam masakan berbasis ikan atau sup.

Wijen (Sesamum indicum) telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu dan diakui sebagai salah satu tanaman penghasil minyak tertua dalam sejarah peradaban manusia. Di Indonesia, wijen banyak dikembangkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara.

Wilayah-wilayah ini memiliki kondisi iklim dan tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman wijen, terutama daerah dengan curah hujan yang relatif rendah dan suhu hangat. Beberapa sentra produksi wijen juga dapat ditemukan di daerah-daerah lain dengan kondisi serupa, di mana pertanian wijen biasanya dikelola secara tradisional oleh petani lokal.

“Sayangnya, meskipun kaya akan manfaat dan nilai jual, wijen masih sering diabaikan dan masih dalam skala pengembangan pertanian lokal. Potensi wijen sebagai komoditas yang adaptif dan tahan iklim kering belum dimanfaatkan secara optimal,” ujar Boga dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Wijen kaya akan protein, serat, vitamin E, kalsium, magnesium, serta berbagai antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, minyak yang dihasilkan dari biji wijen memiliki kandungan lemak tak jenuh yang tinggi, menjadikannya pilihan sehat sebagai bahan pangan.

Dalam perdagangan global, India merupakan negara utama eksportir wijen dengan pangsa pasar sebesar 21%, diikuti oleh Sudan dan Ethiopia. Sementara negara importir terbesar adalah China dengan pangsa 27%, diikuti oleh Jepang 13%, dan Turki 8%.

Produksi wijen nasional di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, dengan total produksi hanya mencapai 1.475 ton per tahun dan luas tanam sekitar 3.200 hektar.

“Produktivitas dari budidaya wijen oleh petani Indonesia pun belum optimal, rata-rata berkisar antara 0,5 hingga 1 ton per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa potensi hasil dari budidaya wijen masih jauh dari target yang diharapkan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement