Pelni-ASDP Digabung ke Pelindo

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempersiapkan langkah besar untuk memperkuat sektor maritim nasional. Salah satu yang akan dilakukan adalah penggabungan tiga perusahaan besar, yakni PT Pelni (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pelindo (Persero).

Langkah ini bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi bisnis, melainkan juga bagian dari rencana yang lebih luas untuk melindungi ekonomi Indonesia dari praktik dagang internasional.

BACA JUGA: Daftar BUMN yang Akan Dimerger Erick Thohir

Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, konsolidasi ini akan menghasilkan kekuatan besar di bidang kelautan. Mengingat fakta bahwa Indonesia negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, membutuhkan infrastruktur maritim yang kuat.

“Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” ucap Erick.

BACA JUGA: Erick Thohir Akan Merger Pelni dan ASDP ke Pelindo

Erick menekankan bahwa jika langkah-langkah ini tidak diambil, usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia akan hancur karena ketergantungannya pada produk impor yang seringkali dijual lebih murah di pasar domestik.