Cara Mencairkan Paylater Traveloka ke Rekening Terbaru

JAKARTA - Cara mencairkan Paylater Traveloka ke rekening terbaru dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sebelum mencoba langkah ini, pastikan Anda sudah memiliki PayLater Card terlebih dahulu.

Traveloka Paylater merupakan fitur dalam aplikasi Traveloka yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai produk, kecuali untuk voucher game, kartu kredit, angsuran kredit, uang elektronik, pulsa, dan paket internet. Penting diketahui, Traveloka Paylater bukan fitur pinjaman tunai, sehingga tidak memungkinkan pencairan langsung dalam bentuk uang.

Untuk mencairkan limit Paylater Traveloka, ada cara yang melibatkan penggunaan pihak ketiga atau metode gesek tunai (gestun). Namun, metode ini ilegal dan berisiko tinggi, sehingga sangat tidak disarankan.

Cara aman mencairkan Paylater Traveloka

Berikut ini cara aman untuk mencairkan Paylater Traveloka ke rekening:

1. Menjual Tiket Traveloka

Anda dapat menjual tiket yang dibeli melalui Traveloka kepada teman atau keluarga yang membutuhkan. Pastikan harga yang Anda tawarkan sesuai dengan harga di aplikasi.