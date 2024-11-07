4 Cara Mencairkan Paylater Akulaku dengan Mudah

JAKARTA - 4 cara mencairkan paylater Akulaku dapat membantu untuk mendapatkan uang dengan mudah. Akulaku merupakan perusahaan fintech yang menyediakan berbagai layanan keuangan dan jual beli.

Melansir laman resminya, aplikasi Akulaku telah memiliki 32 juta pendaftar dengan 8 juta pengguna aktif bulanan.

Salah satu layanan unggulan Akulaku adalah layanan paylater. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli suatu barang di e-commerce Akulaku namun membayarnya di kemudian hari.

Menariknya lagi, saldo atau limit paylater ini ternyata bisa dicairkan menjadi uang tunai yang bisa dikirim ke rekening bank pribadi maupun e-wallet. Hal ini tentu akan membuat pengguna yang sedang mengalami masalah keuangan dapat sangat terbantu.

Ada beberapa cara yang bisa yang bisa ditempuh untuk mencairkan saldo tersebut. Berikut adalah 4 cara mencairkan paylater Akulaku dengan mudah.

1. Transfer paylater ke rekening dengan QRIS

Cara pertama yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo paylater adalah dengan mentransfernya ke rekening bank menggunakan fitur QRIS. Namun perlu dicatat, ini adalah cara ilegal yang dapat membuat saldo dibekukan. Akan tetapi, cara ini terbukti selalu berhasil.

Buka aplikasi Akulaku, lalu pilih menu QRIS

Di ponsel yang lain, buka mbanking rekening tujuan dan buka menu QRIS hingga tampilkan QR Code

Scan QR code QRIS rekening tujuan dengan aplikasi Akulaku

Masukkan jumlah uang yang ingin ditransfer, lalu konfirmasi

Tunggu beberapa saat dan saldo akan otomatis masuk le rekening.

2. Menggunakan jasa gesek tunai (gestun)

Cara lain yang bisa dipakai untuk mencairkan saldo paylater Akulaku adalah menggunakan jasa gestun alias gesek tunai. Prinsip cara ini adalah pengguna mentransfer saldonya ke penyedia jasa gestun. Nantinya, penyedia jasa akan mentransfernya kembali ke rekening atau e-wallet.

Cari agen gestun yang terpercaya, lalu hubungi agen tersebut

Diskusikan bagaimana proses pencairannya dan seputar komisi yang dibayarkan

Lakukan transfer saldo ke penyedia jasa gestun

Nantinya, dalam beberapa menit gestun akan mentransfer uangnya ke rekening atau e-wallet.