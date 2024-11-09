Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebijakan Subsidi BBM untuk Apa?

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |20:05 WIB
Kebijakan Subsidi BBM untuk Apa?
Kebijakan Subsidi BBM untuk Apa? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat digencarkan dengan informasi mengenai rencana pemerintah yang membuat kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah mulai mensosialisasikan penyaluran BBM bersubsidi pada 1 September 2024. Mantan Menko Perekonomian periode 2019-2024, Airlangga Hartarto tidak menyebut ini sebagai pembatasan.

Lalu, kebijakan subsidi BBM untuk apa?

Hasil penghematan dari subsidi BBM akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau. Hal ini diharapkan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan mobil pribadi ke angkutan umum, sehingga kemacetan dan kekacauan lalu lintas dapat diminimalkan.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi untuk membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia, khususnya untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite (RON 90).

Pemerintah, bersama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), telah melaksanakan berbagai simulasi pembatasan pembelian BBM Pertalite di dalam negeri. Pembatasan ini mencakup kendaraan dengan plat kuning, mobil berkapasitas 1.400 CC, hingga motor berkapasitas 150 CC.

Simulasi tersebut dilakukan dalam berbagai periode waktu untuk menghitung penghematan yang dapat diperoleh negara dari pembatasan BBM ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144288/menteri_esdm-1cZ8_large.jpg
Bahlil Sebut Indonesia Butuh 6,2 Juta Tenaga Kerja di Sektor Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090719/prabowo-segera-umumkan-kebijakan-subsidi-bbm-jadi-blt-yOQNZyIii2.jfif
Prabowo Segera Umumkan Kebijakan Subsidi BBM Jadi BLT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3089988/jaga-pasokan-ke-pembangkit-listrik-gas-jadi-backbone-transisi-energi-ptRK3qruqP.jpg
Jaga Pasokan ke Pembangkit Listrik, Gas Jadi Backbone Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089120/cofiring-biomassa-jadi-pendongkrak-bauran-energi-nasional-D3ftlIDGm5.jpg
Cofiring Biomassa Jadi Pendongkrak Bauran Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089068/transisi-energi-langkah-ri-menuju-net-zero-emission-2060-WyqZwWw8ja.jpg
Transisi Energi, Langkah RI Menuju Net Zero Emission 2060
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement