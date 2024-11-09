Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Tol yang Ternyata Jalan Alternatif

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |17:04 WIB
Mengenal Tol yang Ternyata Jalan Alternatif
Mengenal Tol yang Merupakan Jalan Alternatif. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat yang mengemudikan kendaraan roda empat wajib tahu mengenai banyak hal terkait jalan tol. Ternyata jalan tol itu merupakan jalan alternatif.

Pasalnya, pengemudi memilih lewat jalan tol karena beberapa pertimbangan. Oleh karena itu, perlu diketahui apa saja pertimbangan itu sehingga tahu alasan mesti lewat tol atau tidak.

Badan Pengatur Jalan Tol menjelaskan, dalam upaya meningkatkan konektivitas, jalan tol berfungsi sebagai jalur alternatif yang menghubungkan berbagai kawasan di Indonesia. Jalan tol tidak hanya terintegrasi dengan jalan arteri dan kolektor, tetapi juga memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memilih apakah akan menggunakannya atau tidak.

Penggunaan jalan tol memang memerlukan biaya tarif yang harus dibayar oleh setiap pengguna, yang menimbulkan pertanyaan penting: Apakah jalan tol seharusnya menjadi pilihan utama bagi para pengendara?

Jawabannya sangat bergantung pada preferensi dan kebutuhan individu masing-masing. Beberapa pertimbangan yang perlu dicermati meliputi efisiensi waktu yang ditawarkan, yang bisa sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki jadwal padat.

Selain itu, penggunaan jalan tol juga dapat menghemat tenaga pengemudi, mengurangi stres akibat kemacetan di jalan raya. Tak kalah penting, penggunaan jalan tol dapat berkontribusi pada penghematan bahan bakar, baik untuk kendaraan berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pengguna jalan dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang apakah akan memilih jalur tol atau tidak.

Dalam sistem jalan tol yang dirancang untuk memudahkan mobilitas, terdapat dua jalur utama yang menjadikan Jakarta sebagai pusatnya. Jalur A mengarah keluar dari Jakarta, memfasilitasi perjalanan bagi mereka yang ingin menuju ke daerah luar kota, sementara Jalur B mengarah masuk ke ibu kota, yang memberikan akses mudah bagi para pengendara yang ingin kembali ke Jakarta.

Keberadaan kedua jalur ini tidak hanya memudahkan perencanaan perjalanan bagi pengguna, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan di sekitar pusat kota dengan menyediakan rute alternatif yang lebih efisien.

Dengan adanya pengaturan yang jelas antara jalur keluar dan masuk, pengguna jalan dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik, menghindari waktu tunggu yang tidak perlu, dan memastikan perjalanan mereka berjalan lancar. Hal ini menjadi salah satu keunggulan sistem jalan tol yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan bagi semua pengguna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement