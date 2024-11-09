Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Terus Transformasi Energi, Kejar Target Net Zero Emission 2060

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |18:55 WIB
RI Terus Transformasi Energi, Kejar Target Net Zero Emission 2060
RI Terus Lakukan Trasformasi Energi. (Foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia terus melakukan transformasi energi untuk menghadapi segala tantangan. Upaya ini dalam rangka mendukung transisi energi Tanah Air untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Dari sektor listrik, PLN mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi yang meliputi pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta mengembangkan bisnis beyond KWh," kata Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, Sabtu (9/11/2024).

Dalam transformasi ini, PLN Indonesia Power pun dihadapkan pada lima tantangan utama. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong korporasi untuk dapat melakukan transformasi pasca pandemi Covid-19.

“Pertama, pembentukan holding-subholding berimplikasi pada peralihan aset pembangkitan ke PLN IP, sehingga kapasitas pembangkit meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya 10 GW menjadi 21 GW. Kedua, ditetapkannya visi Transformasi 2.0 PLN untuk menjadi Global Top 500 Company dan PLN IP sebagai Subholding tentunya turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut,” ujar Edwin.

“Ketiga, adanya aspirasi roadmap untuk mencapai NZE sesuai dengan agenda Indonesia menuju NZE 2060 dan PLN IP berperan penting untuk menyukseskan agenda tersebut. Keempat, perlunya ikut berperan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDG’s) dan yang kelima yaitu adanya momentum untuk mempercepat pengembangan bisnis agar PLN IP memiliki keunggulan dalam pengembangan pembangkit hijau dan beyond KWh," tambah Edwin.

