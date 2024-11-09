Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Orang Terkaya dari Bisnis Judi dengan Harta Triliunan

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |10:01 WIB
Orang Terkaya dari Bisnis Judi dengan Harta Triliunan
Orang yang kaya berkat bisnis judi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berikut ini adalah lima orang terkaya yang meraih kekayaan dari industri perjudian. Di banyak negara, perjudian telah menjadi bisnis yang sah dan legal, sehingga menjadi salah satu sumber utama kekayaan bagi para miliarder di dunia.

Melalui bisnis ini, sejumlah miliarder berhasil mengumpulkan keuntungan besar, bahkan menempatkan mereka dalam daftar orang terkaya di dunia. Lalu, siapa saja yang berhasil meraih kekayaan luar biasa berkat industri judi?

Berikut adalah lima sosok terkaya yang berhasil meraih kesuksesan di dunia perjudian dari penghasilan terendah hingga tertinggi menurut Forbes yang dilansir di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

1. Johann Graf

Johann Graf adalah seorang miliarder asal Austria yang merupakan pemilik Novomatic Group, sebuah perusahaan yang mengelola kasino di berbagai negara serta memproduksi mesin slot, permainan video poker, dan permainan meja elektronik.

Berkat bisnis perjudian yang dijalankannya, Johann Graf berhasil mengumpulkan kekayaan sebesar USD 7 miliar, yang setara dengan sekitar Rp108,9 triliun.

Graf memulai bisnisnya dengan mengimpor mesin pinball dari Amerika ke Austria melalui Belgia, sebelum akhirnya menjadi agen untuk perusahaan mesin slot asal Inggris.

Pada tahun 1980, ia mendirikan perusahaan sendiri, Novomatic, yang dengan cepat berkembang ke pasar Swiss dan kemudian menjangkau negara-negara di Blok Timur.

2. Karel Komarek

Urutan selanjutnya adalah Karel Komarek, seorang miliarder asal Republik Ceko yang memiliki kekayaan sebesar USD 9,3 miliar atau sekitar Rp144,8 triliun, yang berasal dari bisnis lotere terbesar di Eropa.

Perusahaan miliknya, KKCG, kini berinvestasi di berbagai sektor seperti hiburan, teknologi informasi, real estat, dan biomedis. Pada tahun 2016, Karel mendirikan Sazka Group, yang kemudian berganti nama menjadi Allwyn, dan dengan cepat mengukuhkan diri sebagai pemilik lotere terbesar di Eropa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement