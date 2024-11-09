Orang Terkaya dari Bisnis Judi dengan Harta Triliunan

JAKARTA - Berikut ini adalah lima orang terkaya yang meraih kekayaan dari industri perjudian. Di banyak negara, perjudian telah menjadi bisnis yang sah dan legal, sehingga menjadi salah satu sumber utama kekayaan bagi para miliarder di dunia.

Melalui bisnis ini, sejumlah miliarder berhasil mengumpulkan keuntungan besar, bahkan menempatkan mereka dalam daftar orang terkaya di dunia. Lalu, siapa saja yang berhasil meraih kekayaan luar biasa berkat industri judi?

Berikut adalah lima sosok terkaya yang berhasil meraih kesuksesan di dunia perjudian dari penghasilan terendah hingga tertinggi menurut Forbes yang dilansir di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

BACA JUGA: 3 Orang Kaya di Indonesia yang Punya Bisnis Bank

1. Johann Graf

Johann Graf adalah seorang miliarder asal Austria yang merupakan pemilik Novomatic Group, sebuah perusahaan yang mengelola kasino di berbagai negara serta memproduksi mesin slot, permainan video poker, dan permainan meja elektronik.

Berkat bisnis perjudian yang dijalankannya, Johann Graf berhasil mengumpulkan kekayaan sebesar USD 7 miliar, yang setara dengan sekitar Rp108,9 triliun.

Graf memulai bisnisnya dengan mengimpor mesin pinball dari Amerika ke Austria melalui Belgia, sebelum akhirnya menjadi agen untuk perusahaan mesin slot asal Inggris.

Pada tahun 1980, ia mendirikan perusahaan sendiri, Novomatic, yang dengan cepat berkembang ke pasar Swiss dan kemudian menjangkau negara-negara di Blok Timur.

2. Karel Komarek

Urutan selanjutnya adalah Karel Komarek, seorang miliarder asal Republik Ceko yang memiliki kekayaan sebesar USD 9,3 miliar atau sekitar Rp144,8 triliun, yang berasal dari bisnis lotere terbesar di Eropa.

Perusahaan miliknya, KKCG, kini berinvestasi di berbagai sektor seperti hiburan, teknologi informasi, real estat, dan biomedis. Pada tahun 2016, Karel mendirikan Sazka Group, yang kemudian berganti nama menjadi Allwyn, dan dengan cepat mengukuhkan diri sebagai pemilik lotere terbesar di Eropa.